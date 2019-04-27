أنجلينا جولي تمنح كامل ثروتها لابنها الأكبر وتحرم إخوته الخمسة

قررت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي ترك وصية، والتي نصت على حرمان أبنائها الخمسة من الميراث، لتذهب جميع أموالها لابنها الأكبر، مادوكس، والبالغ من العمر 17 عاما.
وبحسب موقع "Radar Online"، من المفترض حصول مادوكس على شركة إنتاج تحمل اسم "جولي باس". وكان مادوكس بعمر الـ15 عاما، قد أنتج فيلما لجولي حمل عنوان "في البداية قتلوا أبي". ووصفت جولي أداء مادوكس بالرائع.
يشار إلى أن وصية جولي أثارت استياء زوجها السابق الممثل الأميركي براد بيت، الذي وصف القرار بمحاولة جديدة لإزعاجه. يعتبر مادوكس الوحيد بين أطفال جولي الذي أيد قرار الانفصال في الوقت الذي رفض فيه أخوته الخمسة الطلاق.
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