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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..أحضان بين ثور وكابتن أمريكا آخر أيام تصوير Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، لقطة بين الممثل كريس هيمسوورث صاحب شخصية THOR، والممثل كريس إيفانز صاحب شخصية Captain America ، فى آخر أيام تصوير فيلم الأكشن والإثارة Avengers: Endgame.
وظهر الثنائى فى حالة فرحة وأحضان بعد انتهائهما من تصوير آخر مشاهد الفيلم الذى يعرض حالياً فى دور العرض العالمية، والذى يظهر فيه إيفانز واقفاً على أطراف أصابعه من أجل عناق هيمسوورث، ويعد آخر أفلام الأبطال الخارقين من مارفل، بعد عرض ما يقارب الـ 22 فيلما.
واستطاع فيلم Avengers: Endgame، فى حصد أكثر من 100 مليون دولار فى افتتاحيه الفيلم فى الصين، ويرجح الكثير من النقاد أن تتجاوز أرباح الفيلم الأخير من السلسلة حاجز المليار دولار أول ثلاثة أيام.
ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.
واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.
الفيلم الجديد من بطولة روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، كريس هيمسوورث، جوش برولين، بري لارسون، تشادويك بوسمان، سكارلت جوهانسون، إيفانجلين ليلي، كارين جيلان، جيرمي رينر، سيباستيان ستان، ومن إخراج الأخوان روسو.
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