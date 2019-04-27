شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور هانى سلامة أثناء تصوير مشاهد سباق السيارات بـ"قمر هادى" في السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم هانى سلامة تصوير مشاهد مسلسله "قمر هادى"، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى للمنتج كبير تامر مرسى، تصويروإخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف إسلام حافظ.

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وننشر صورة من داخل الكواليس ضمن مشاهد سباق التى صورها بالعين السخنة الأيام الماضية، وقطع شوطا كبيرا من تصوير المسلسل هناك، وعاد للقاهرة مرة أخرى، لاستكمال العمل بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة بحسب الخطة التى وضعها مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، والذى فرض بالفعل حالة طوارئ للانتهاء من تصوير الـ 15 حلقة الأولى من المسلسل لسرعة تسليمها لقناة ON E، والتى تتولى عرض العمل حصريا خلال شهر رمضان المقبل بعدما انتهى من تصوير 75 % من إجمالى أحداث المسلسل.

وكان البرومو الدعائي الأول لمسلسل قد حقق نجاحا كبيرا، خلال أيام من طرحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لهاني سلامة، حيث حقق نسب مشاهدة عالية تجاوزت الـ 2 مليون مشاهدة.

يشار إلى أن "قمر هادى" يعد التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب، وطاقة نور"،