شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت ورهان مي عز الدين في " البرنسيسة بيسة "علي الكوميديا الراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

النجمة مي عز الدين من أكثر نجمات جيلها موهبة وتعددية في الآداء فهي حينما تقدم الرومانسية تجدها فتاة أحلام جيل كامل من الشباب و" فيديت " السينما المصرية وحينما تقدم الكوميديا تتحول رومانسيتها لخفة ظل فهي متعددة المواهب تجيد تقديم الكثير من الشخصيات وتمتلك مهارة تجسيد وصناعة الشخصيات وخلال تواجدها خلال شهر رمضان علي قناة الحياة ستقدم مسلسل مي " البرنسيسة بيسه " والذي يتوقع له الجميع ان يكون فاكهة الكوميديا خلال الشهر الكريم .

حيث تواصل مي عز الدين تصوير مسلسلها وتتحدي الجميع في رمضان بتقديم شخصيتين متباينتين الأولى هي " بيسه " بنت البلد الجدعة التي تعيش في الحارة الشعبية وتقدم أيضا " سكسكه " السيدة العجوز التي برغم كبر سنها تمتلك الكثير من القوة وهي نموذج موجود في الحارة الشعبية المصرية .



حجاج عبد العظيم يشارك مي في بطولة المسلسل



مفاجآت كثيرة للنجمة مي عز الدين في مسلسلها



مي مع الزميل جمال عبد الناصر في صورة من كواليس العمل



مي مع المذيعة شيرين سليمان اثناء التصوير

مي عز الدين ليس بجديد عليها تقديم اكثر من شخصية في عمل واحد فقد قدمت ذلك من قبل من خلال فيلم " أيظنو" مع المخرج أكرم فريد فرايناها في 4 شخصيات وهي موهوبة في ذلك ةتجيد تجسيد الشخصيات بما تحمله من مواهب وقدرات وخفة دم كما قدمت في شيكامارا اكثر من شخصية .

مي وفريق عمل مسلسلها يقدمون مفاجآت كثيرة في هذا العمل أولها عودة الحارة المصرية للدراما في رمضان فالمسلسل يتغلغل في قلب الحارة المصرية ويكشف عن عراقتها وعن الجو الذي نفتقده من زمان في الدراما العربية كما ان من مفاجآت المسلسل الكوميديا الراقية التي تعتمد علي الموقف وموضوع المسلسل وتعمقه في فكرة التعليم وأهميته علي الشعوب وغيرها من المفاجآت الكثيرة التي ستظهر مع عرض العمل في رمضان .

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استعدادات الحارة لمشهد الزفاف



استعدادات المشهد



المخرج اكرم فريد اثناء التصوير



النجمة مي عز الدين في الحارة الشعبية بمدينة الانتاج



جانب من ديكور الحارة المصرية



موقع التصوير والحارة المصرية



مي عز الدين في مسلسل البرنسيسة بيسه

مي كانت بالأمس تستعد لتصوير مشهد في الحارة الشعبية وتجهيزات فرح شعبي حيث قام المخرج أكرم فريد برسم الحركة ومتابعة كافة التجهيزات لهذا المشهد الذي يعد من المشاهد المهمة في العمل والذي استغرق تجهيزا كبيرا وكان متواجدا في الموقع الفنان حجاج عبد العظيم الذي يقدم شخصية مهمة ومحورية من شخصيات الحارة المصرية في عالم بيسه وسكسكة وهي شخصية "مرعي" وكانت قناة الحياة وكاميرا برنامج " عين " مع المذيعة شيرين سليمان في كواليس العمل مع ”الخليج 365” .

مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة مى عز الدين، بوسى، محمد أنور، سامى مغاورى، أمير المصرى، حجاج عبد العظيم، حسام داغر، إيمان السيد وآخرين.