شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بدرية يساعد جاكي شان في القضاء علي الارهاب من خلال "Vanguard" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك الفنان المصري العالمي سيد بدرية مع النجم جاكي شان في بطولة فيلم "Vanguard" الذي يتناول موضوع مهم حول كيفية القضاء علي الارهاب في العالم .

وقال بدرية ل ”الخليج 365” : الفيلم يعد أضخم انتاج عالمي في الوقت الحالي وتم تصويره في عدة دول أماكن حول العالم منها لندن ودبي والصين وحاليا نصور في الهند .



سيد بدرية اثناء تصوير الفيلم في الهند

وحول تفاصيل شخصيته أوضح : شخصيتي محورية جدا في الفيلم حيث أنني أجسد شخصية عربي يساعد جاكي شان في القضاء علي مجموعة من الارهابيين والإمساك برئيس عصابتهم حيث تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن حول شركة أمنية تُدعى "فانجارد"، تمثل الشئ الأخير لمحاسب يبحث عن أمل في القضاء علي الإرهاب بعد استهدافه من قبل منظمة هي الأكثر دموية في العالم .

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وأضاف بدرية أيضا : مخرج العمل من أهم المخرجين في العالم وفي الصين وهو ستانلي تونج الذي اشتهر بإخراج أبرز أفلام جاكي شان، وأشهرها "Police Story 4" عام 1996، وفيلم "The Myth" عام 2005.



سيد بدرية وجاكي شان في فيلم عن الارهاب

وكشف بدرية عن موعد طرح الفيلم وافتتاحه قائلا : الفيلم سيتم عرضه تزامنا مع العيد القومي للصين خلال شهر فبراير عام 2020 والفيلم يشارك به الكثير من نجوم الصين المعروفين منهم يانج يانج و ميا موكي.

يذكر أن أول أعمال سيد بدرية في هوليوود فيلم الكوميديا "Hot Shot" عام 1986، مرورًا بعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، منها فيلم "Iron Man" عام 2008، كما انتهي مؤخرًا من تصوير فيلم الدراما "I Am That Man" والذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد طرحه تجاريًا. ​