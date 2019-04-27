بالأرقام: واقع السينما السعودية بعد سنة على انطلاقتها

بدأت السينما السعودية بخمس شاشات عرض، وفي عام واحد فقط، وصل عددها إلى 48 شاشة، ومن المقرَّر أن تصل إلى 70 عام 2020. ومؤخراً، منحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أربع رخص تشغيلية لافتتاح صالات سينما في السعودية إلى كلٍّ من “amc”، و”فوكس سينما”، واتحاد “الراشد إمباير”، و”لوكس للترفيه”. وحالياً، توجد في السعودية ست صالات سينما، خمسٌ منها في الرياض، وتحديداً في مركز الملك عبدالله المالي، تابعة لـ “amc”، والرياض بارك، وذا روف، والقصر مول، وبرج المملكة، تابعة لـ “فوكس سينما”، وصالة واحدة في ردسي مول بجدة.
وقد بدأت السينما في السعودية بـ 1530 مقعداً، وبعد عام واحد وصل عددها إلى 5104 مقاعد، على أن تصل العام المقبل إلى 30 ألفاً. وحتى الآن، تم عرض أكثر من 180 فيلماً، لاقت بعضها إقبالاً كثيفاً، مثل فيلم “البدلة” المصري، و”نادي الرجال السري”، وفيلم الخيال العلمي الأمريكي “شازام”، و”Black Panther”. ويعد “جود” أول فيلم سعودي يُعرض في السينما السعودية، وتحديداً في اليوم الوطني السعودي، أما فيلم “شباب شياب” فيعد أول فيلم خليجي يُعرض في السينما السعودية، وذلك قبل عرضه في دول الخليج.
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