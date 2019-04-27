تعرف على رسالة كريم عبدالعزيز للإعلامي شريف مدكور

وجه الفنان كريم عبدالعزيز، رسالة إلى الإعلامي شريف مدكور بعد إعلانه عن إصابته بورم في القولون، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتب كريم عبر صفحتة قائلًا :"عمرى ما قابلته.. بس روحه و قلبه
ويذكر ان الفنان كريم عبدالعزيز يشارك خلال الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل إذاعي تحت عنوان "توأم روحي".
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