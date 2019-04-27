تعرف على رسالة كريم عبدالعزيز للإعلامي شريف مدكور

وجه الفنان كريم عبدالعزيز، رسالة إلى الإعلامي شريف مدكور بعد إعلانه عن إصابته بورم في القولون، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع

تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب كريم عبر صفحتة قائلًا :"عمرى ما قابلته.. بس روحه و قلبه

الطيبين خلونى أحبه.. شريف.. إن شاء الله.. ربنا سيجعل لك مخرجا فى هذه الأيام المفترجة".

ويذكر ان الفنان كريم عبدالعزيز يشارك خلال الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل إذاعي تحت عنوان "توأم روحي".