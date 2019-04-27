شاهد.. نرمين ماهر عن حفل محمد عبده بالأوبرا: حفله تجنن

شاركت الفنانة نرمين ماهر، جمهورها بصورة لها من حفل المطرب محمد عبده الذي أقيم بالأمس بدار الأوبر المصرية، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت نرمين في الصورة إلي برفقة الفنانة ميرنا وليد وتتوسطتهما صورة كبيرة للفنان محمد عبده"، وعلقت عليها قائلة: "من حفل دار الأوبرا المصرية.. فنان العرب محمد

عبده كانت حفله تجنن وتنظيم هايل".جدير بالذكر أن محمد عبده قدم خلال الحفل باقة من أروع أغانيه المتميزة وسط تفاعل جمهوره ومحبيه، وحرص علي حضور الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم المطرب إيساف ودوللي شاهين.