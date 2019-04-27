في ذكرى مولد "فضة المعداوي".. قصة تبرأ أهل سناء جميل منها وطردها من المنزل

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل، التي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن مازالت أعمالها خالدة في أذهان الملايين من جمهورها ومحبيها.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الفنانة سناء جميل:

أسمها الحقيقي ثريا يوسف عطا لله

ولدت في محافظة المنيا لأسرة قبطية مسيحية ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت في العام 1953.

عملت في الفرقة القومية واشتهرت بأدائها الجيد باللغة الفصحى واللغة الفرنسية.

وكان الفن سببًا في القطيعة التي

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وقعت بينها وبين عائلتها في الصعيد، ولكنها تحملت البعد عنهم في سبيل الفن الذي عشقته وطغى على وجدانها.

شاركت الفنانة سناء جميل في 4 أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 : بداية ونهاية (فيلم)، المستحيل (فيلم)، الزوجة الثانية (فيلم)، زينب 1952.

اختار لها الفنان المسرحي زكي طليمات اسم

«سناء جميل» ليكون اسمها الفني بدلا من اسمها الحقيقى "ثريا يوسف عطالله"، حين مثلت مسرحية «الحجاج بن يوسف».

ظلت تعمل في المسرح إلى أن رفضت الفنانة فاتن حمامة دور نفيسة في فيلم «بداية ونهاية» فرشحها المخرج صلاح أبو سيف للدور.

وكانت بدايتها الفعلية حيث حققت شهرة كبيرة في هذا الفيلم الذي أنتج عام 1960.

تزوجت من الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس في منتصف الستينات.

حصلت الفنانة سناء جميل على العديد من جوائز وزارة الثقافة ووزارة الإعلام وعلى وسام العلوم والفنون عام 1967 كما تم تكريمها في مهرجان الأفلام الروائية 1998.