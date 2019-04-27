الليلة.. سميرة سعيد تحيي حفلاً غنائياً ضخما في المغرب

تستعد الديفا سميرة سعيد، لأحياء حفل غنائي ضخم في طنجة، مساء اليوم، السبت، وذلك ضمن جولتها الغنائية في المغرب العربي احتفالًا بأعياد شم النسيم.
ومن المقرر ان تقدم الديفا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومنها :"مدلع، هوا هوا، محصلش
ويذكر أن آخر أعمال المطربة سميرة سعيد أغنية "مدلع"، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب، ألحان على صابر، توزيع ومكس محب الراوى.
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