كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزان نجم الدين تكشف تفاصيل أزمتها الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت الفنانة سوزان نجم الدين، لأزمة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، دخلت على إثرها للمستشفى.

ونشرت سوزان، مقطع فيديو مصور لها تطمئن فيه الجميع على حالتها قائلة: "بشكركم كتير واَسفة على القلق اللي حصل بسبب الخبر، وأنا كنت تعبانة فعلًا بسبب الإرهاق والتصوير بين مسلسل ابن أصول وفيلم حملة فرعون، لكن الحمد لله بقيت أحسن وبكلمكم من موقع التصوير وإن شاء الله التعب والإرهاق اللي بذل في الأعمال ينال إعجابكم".