شاهد.. مستشار مصري يشتم الشيعة ويتسبب بأزمة في البحرين!

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 11:54 صباحاً - أثار مواطن مصري يعمل مستشارا قانونيا لدى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس أزمة طائفية وصلت اصدائها الى وزير الخارجية.

وفي التفاصيل وبحسب وسائل إعلام بحرينية، فإن مواطنا مصريا يدعى “ي.أ”، يعمل مستشارا قانونيا بغرفة التجارة والصناعة، وخلال حضوره اجتماعا للجمعية العمومية، تبادل السباب مع عدد من الأعضاء واتهم أحدهم بالعمالة والحصول على تمويل من إيران لكونه من الطائفة الشيعية لتنتهى المعركة الكلامية إلى اشتباك بالأيدى نال بسببها المصري “علقة ساخنة” من مناصرين لعضو الغرفة.

هذه الاتهامات دفعت وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للتدخل شخصيا، وسارع بكتابة تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” قال فيها: “من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا، اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين”.

فيما أعرب مصدر مسئول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية عن استنكار الوزارة لـ”التصرفات والألفاظ المشينة التي صدرت خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين مساء الخميس”.