شاهد.. ترامب ينجو من ضربة بالهاتف

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 11:54 صباحاً - رصد مقطع فيديو، نشرته مواقع أمريكية، محاولة أحد الأشخاص، على ما يبدو، ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهاتف نقال.

وقالت الصحيفة إن الحادثة وقعت لحظة صعود ترامب إلى المنصة من أجل إلقاء كلمته بمناسبة لقاء جمعية البندقية الوطنية السنوي في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا.

ويوثق الفيديو قيام أحد الأشخاص المتواجدين بالقاعة بقذف هاتف تجاه المنصة، في لحظة اقتراب ترامب من مكان إلقاء الكلمة. ولم يشكل الهاتف أية خطورة على الرئيس الأمريكي.

ولمح ترامب الهاتف حين رمي على المنصة، وتابعه ببصره حتى سقوطه على الأرض بجواره، لكن تعبير وجهه لم يتغير.