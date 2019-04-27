كيف استحوذ ناصيف زيتون على الملايين؟

متابعة بتجــــــــــرد: يحصد النجم ناصيف زيتون نجاح الأغاني التي طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد والمنتظر.

واستحوذ ناصيف زيتون على ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”، حيث حقق أغنية “كرمال الله” ما يقارب العشرة ملايين مشاهدة وأغنية “ما بظن” أكثر من 8 ملايين ونصف مليون مشاهدة وأغنية “أزمة ثقة” الخاصة بمسلسل “الهيبة الحصاد” أكثر من سبعة ملايين مشاهدة.

ويطلق ناصيف زيتون أغاني ألبومه الجديد والثالث في مسيرته الفنية، وفق خطة تسويقية مميّزة تلقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبّيه في الوطن العربي، على أن يصدر العمل كاملًا بعد شهر رمضان المبارك.

تجدر الإشارة إلى أن ناصيف زيتون بصدد إحياء سلسلة من الحفلات في لبنان وعدد كبير من البلدان مع حلول موسم الصيف المقبل.

لمشاهدة فيديو أغنية “كرمال الله”:

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لمشاهدة فيديو أغنية “ما بظن”:

لمشاهدة فيديو أغنية “أزمة ثقة”: