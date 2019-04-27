رمضان يجمع تيم حسن وقصي خولي.. هذا ما دار بينهما!

متابعة بتجــــــــــــرد: في مبادرة مميّزة منه وجّه النجم السوري تيم حسن تحيّة خاصة إلى زميله ومواطنه قصي خولي وذلك من خلال حسابه على موقع “تويتر” الشهير.

وعلّق تيم على تغريدة تناول فيها حساب “MBC4” على “تويتر” مسلسل “خمسة ونص” الذي يشارك فيه خلال شهر رمضان لهذا العام وكتب: “الك ابو عميد وتحية ل mbc4 رمضان يجمعنا فعلا”.

من جهته ردّ قصي خولي على تغريدة تيم حسن ووجّه له بدوره تحيّة محبّة وتقدير منوهًا إلى الصداقة المتينة التي تجمع بينهما منذ سنوات فكتب له: “ابو التيم من طول العمر ولكل العمر ونحنا واحد ان شاء الله تحياتي لmbc4”.

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وأثنى روّاد مواقع التواصل الإجتماعي على العلاقة المميّزة التي تجمع بين تيم حسن وقصي خولي والرقي في تعاملهما مع بعضهما رغم المنافسة الدرامية بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن تيم حسن يخوص سباق دراما رمضان بمسلسل “الهيبة الحصاد” أمّا قصي خولي فيشارك ببطولة مسلسل “خمسة ونص” والعملين ستعرضهما شاشة “ام بي سي”.