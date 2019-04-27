قطتان تشاركان تايلور سويفت بطولة فيديو أغنيتها الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تايلور سويفت
شاركت قطتان بطولة فيديو الأغنية الجديدة لمطربة البوب الأمريكية تايلور سويفت "مي" التي طرحت، الجمعة، وحقق الفيديو نحو 28 مليون مشاهدة بعد طرحه على موقع "يوتيوب" بـ14 ساعة.
وقالت الفنانة (29 عاما)، مساء الخميس، في تصريحات لقناة "إيه بي سي"، إن "الأغنية للاحتفاء بالخصائص المميّزة لكلّ منا"، مشيرة: "كل ما أريده هو أن يشعر الناس أنهم في حال أفضل بفضل أغاني البوب".
ويظهر في الفيديو كليب قطتان تشهدان على خلاف بين النجمة وشريكها الذي يؤدي دوره المغني برندون يوري من فرقة "بانيك أت ذي ديسكو".
وتراجعت شعبية تايلور سويفت نسبيا في الفترة الأخيرة، ولم تحصد سوى ترشيح واحد لجوائز "جرامي" الموسيقية الأمريكية في نسختها الأخيرة.
غير أن شهرتها لا تزال كبيرة من دون شكّ، فقد حقّقت جولتها العالمية الأخيرة 345,7 مليون دولار في خلال 7 أشهر.
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