أصالة تحتفل بعشرة ملايين مشاهدة

Apr 27, 2019
بعد أقل من ثلاثة أسابيع على طرح النجمة السورية أصالة نصري كليب أغنيتها الجديدة “بنت أكابر”، تخطى العمل المصور حاجز الـ 11 ملايين مشاهدة على قناتها عبر موقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات ابو نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، أما الفيديو كليب فهو من إخراج أدهم الشريف، تم تصويره في مناطق صحراوية متعددة من جمهورية مصر، ابرزها وادى الريان والبحيرة السحرية وقرية النزلة بمحافظة الفيوم المصرية. وظهرت فيه اصالة بشخصية البدوية.
اصالة احتفلت بهذه المناسبة وكتبت على حسابها على انستغرام: “المحبّه نعمة من الله عزّ وجلّ والنّجاح منحه إلهيّه ولكنّها مسؤوليّه، لأنّني أسعى لأنّ أستحقّ هذا النّور، أتسابق مع أحلامي وطموحي وموهبتي ، كي أقترب من تلك الّتي رسمتوها بريشة من المحبّة خالصه، شكراً على محبّتكم الّتي فاقت ما أقدّمه”.
الاغنية التي جاءت باللهجة الصعيدية، تميّزت بإيقاع رائع زاد من جمالها.
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