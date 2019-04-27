إيمان العميري تكشف عن إصابتها بمرض نفسي خطير.. وتدعو على متابعيها بالابتلاء به!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة التونسية إيمان العميري، عن مرورها بمرض نفسي نادر، قضت بسببه أسبوعين في المستشفى، مشيرة خلال منشور لها عبر "إنستغرام"، إلى أن خطورة المرض الذي أصابها كادت أن تصل إلى موتها.

وشاركت العميري، صورة مكتوبة عبّرت فيها عن مرضها النفسي النادر، وأرفقتها بتعليق تقول فيه: "يا ريت الناس الغبية اللي تقول بدها ضجة وإعلام أو ترويج لفيلمها.. حسبي الله فيكم.. الترويج للفيلم ليس عن طريق إضحاك الناس عليا وأطلع شعري منكوش ومن غير ميكياج.. أو اتكلم في موضوع حساس ممكن أخسر حياتي بسببه".

وأردفت العميري: "الله يبليكم بنفس المرض لعلكم تفهموا أنا بماذا كنت أعاني أو مريت فيه.. وأنا قررت العيش لا الموت.. والنفسيات الغيورة أقلهم اتفرجوا على القادم".

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وتابعت: "حقدكم وقلوبكم السوداء لم تتغير من آلاف السنين.. وأكيد لن تتغير اليوم بسببي أنا والناس اللي تحبني أحبكم أكثر وأكثر.. والله يحفظكم من كل شر.. حب لغيرك ما تحب لنفسك".

وأثارت الفنانة التونسية جدلًا واسعًا منذ شهر مضى، حينما ادّعت أنها المهدي المنتظر، وعلمت بهذا الأمر من خلال منام أتاها جعلها مُضربة عن الطعام والنوم لمدة ثلاثة أيام، وصرحت وقتها بأنها لديها علامات ودلالات ستكشفها مستقبلاً، إلا أنها تراجعت عن الأمر بعد ذلك.

جدير بالذكر أنه لمع نجم الفنانة التونسية إيمان العميري، بعد نجاحها في برنامج اختيار المواهب "ستار أكاديمي"، في موسمه الخامس، واستطاعت إقناع لجنة التحكيم بصوتها القوي، وكان آخر مشاركتها الفنية في فيلم "خطيب مراتي" مع النجمين أحمد سعد وريم البارودي.