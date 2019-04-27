ناهد السباعي: تحدثتُ مع صديقي ليلاً فكادت أمي تقتلني خنقًا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، عن بعض أسرار طفولتها، وطريقة العقاب التي كانت تعتمدها والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، فقالت: "ماما بتستخدم الشماعة عندما كانت تضربني".

وأضافت ناهد أن والدتها في إحدى المرات كادت تقتلها بالمخدة؛ لأنها تحدثت مع أحد أصدقائها بالمدرسة في وقت متأخر من الليل.

وأوضحت في مقابلة تلفزيونية أن أشهر الخلافات التي تحدث بينها وبين والدتها تكون بسبب "شاحن الموبايل ورأس السمكة".

وأكدت ناهد السباعي أنها تعتمد على عدة طرق في حال حدوث خصام مع والدتها، قائلة: "بجيبلها شكولاته، أو ورد أزرق أو بنفسجي"، منوهًة إلى أن الأمر لو كان كبيرًا، تكون الهدية خاتم ذهب".