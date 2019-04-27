هكذا واسى نجوم الفن شريف مدكور بعد إصابته بورم في القولون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاطف عشرات الفنانين في مصر، مع الإعلامي المصري شريف مدكور، الذي أعلن إصابته بورم في القولون، وذلك للمرة الأولى عقب ظهوره بأحد مستشفيات القاهرة.

وترصد لكم "فوشيا" أبرز نجوم الفن الذي تمنوا لـ"مدكور" السلامة والعافية من المرض اللعين الذي أصابه.

أحمد حلمي

نشر الفنان المصري أحمد حلمي، صورة لصديقه الإعلامي شريف مدكور، وأرفقها بتعليق يقول فيه: "مش طالب غير طلب واحد بس أدعو له بالشفا.. لأنه هيخف بدعواتكوا".

الراقصة دينا

بينما قالت الفنانة والراقصة المصرية "دينا"، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام": "يا مصدر الطاقة الإيجابية الحقيقية.. يا أبو قلب أبيض زي الفل.. شدة و تزول يا حبيبي.. ربنا يشفيك و يعافيك بإذن الله.. بنحبك يا شريف".

سما المصري

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وشاركت الراقصة الاستعراضية، سما المصري، مقطع فيديو لـ"مدكور"، وهو يتغزل فيها خلال حضورها أحد المهرجانات السينمائية، وأرفقته بتعليق تقول فيه: "ربنا يشفيك يا شريف يا رب.. أنا ماعرفكش شخصيًا بس سمعت إنك جدع وابن حلال ودمك خفيف وغلبان.. ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك المرض أنت وكل واحد يارب.. ربنا يقومك بالسلامة لأهلك ولجمهورك يا رب".

رضوى الشربيني

وعلّقت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، على صورة نشرتها في حسابها بـ"إنستغرام"، وهي بصحبة "مدكور"، قائلة: "بعد كلامي معاك النهاردة؛ عايزة أقولك إنت مش طيب وجدع ومحترم بس.. لأ وشجاع كمان.. هتعمل العميلة وترجع لينا ولجمهورك اللى بيحبك بإذن الله.. وأحسن من الأول كمان.. أدعو له أن ربنا يتمم شفائه على خير".

منة فضالي

وشاركت الفنانة المصري منة فضالي، صورة لـ"مدكور"، عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق تقول فيه: "شريف من الناس المحترمة اللي تبقى فخور بيها وكفاية إن قلبه أبيض ومتصالح مع نفسه.. سلامتك مليون سلامة يا شيشو القمر تقوم بسلامة يا رب يا غالي".منة

وكان الإعلامي شريف مدكور، أعلن إصابته بورم في القولون، للمرة الأولى بعد نشر صور له في أحد المستشفيات، مؤكدًا عودته للعمل قريبًا رغم مرضه، وأنه سيجري عملية جراحية في أول أسبوع من شهر رمضان المقبل؛ لإزالة الورم.