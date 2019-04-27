محمد عبده يطرب الجمهور في الأوبرا المصرية

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أحيا فنان العرب محمد عبده حفلاً حاشداً على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت اشراف خالد ابو منذر. حيث حضر أهل الخليج في القاهرة إلى جانب المصريين واستمعوا لأداء "عبده" الذي استبق حفله بمؤتمرٍ صحافي تحدث فيه عن الألبوم الجديد "يا غافية قومي" الذي لحن أغنياته الموسيقار د. طلال في استمرار تعاونهما معاً. كما قال في رده على سؤال عن "سرّ استمرايته بنجاح" أنه طوّر نفسه ومحصوله من الجزيرة العربية، مع الإطلاع على إنتاج من سبقوه من جيل الكبار، ومنهم محمد عبد الوهاب.
وقدّم بقيادة المايسترو هاني فرحات مجموعة من الأغنيات المميّزة منها "من اكون"، "مريت"، "كتبت لك خط"، "تذكرين"،"ابيك في كلمة" وسط تصفيق وتفاعل كبير من الحضور، إلى جانب مجموعة من روائعه القديمة والحديثة.
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