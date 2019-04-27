الارشيف / فن ومشاهير

محمد عبده يطرب الجمهور في الأوبرا المصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أحيا فنان العرب محمد عبده حفلاً حاشداً على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت اشراف خالد ابو منذر. حيث حضر أهل الخليج في القاهرة إلى جانب المصريين واستمعوا لأداء "عبده" الذي استبق حفله بمؤتمرٍ صحافي تحدث فيه عن الألبوم الجديد "يا غافية قومي" الذي لحن أغنياته الموسيقار د. طلال في استمرار تعاونهما معاً. كما قال في رده على سؤال عن "سرّ استمرايته بنجاح" أنه طوّر نفسه ومحصوله من الجزيرة العربية، مع الإطلاع على إنتاج من سبقوه من جيل الكبار، ومنهم محمد عبد الوهاب.

وقدّم بقيادة المايسترو هاني فرحات مجموعة من الأغنيات المميّزة منها "من اكون"، "مريت"، "كتبت لك خط"، "تذكرين"،"ابيك في كلمة" وسط  تصفيق وتفاعل كبير من الحضور، إلى جانب مجموعة من روائعه القديمة والحديثة.

 

Advertisements

063aecb99a.jpg

c377715cf3.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يطرب الجمهور في الأوبرا المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا