ميريام فارس تفاجئ جمهورها بإلغاء حفل الجمعة في الكويت

فاجأت المطربة اللبنانية، ميريام فارس، جمهورها، بإلغاء الحفل الغنائي، الذي كان من المقرر إحياؤه اليوم الجمعة، في دولة الكويت، وعن سبب إلغاء الحفل، شاركت ميريام فارس، بيانا أمس الخميس، توضح فيه أن الشركة المنظمة أخلت ببنود العقد الموقع معها.

وجاء في البيان: "تعلن شركة ميريام ميوزيك عن الغاء حفل ملكة المسرح ميريام فارس الذي كان من المقرر إحياؤه بتاريخ ٢٦-٤-٢٠١٩ في الكويت في قاعة قصر حولي وذلك بسبب . نعتذر للجمهور الكويتي ونعدكم بلقاء قريب مع ميريام إن شاء الله سيتم الإعلان عنه في حينه. نشكر لكم تفهمكم".

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