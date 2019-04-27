الفنان محمد عبده يكشف كواليس ألبومه الجديد "يا غافية قومي"

كشف الفنان السّعوديّ الكبير، محمد عبده، كواليس ألبومه الجديد، "يا غافية قومي"، الذي سيقدّم عددًا كبيرًا من أغانيه، خلال الساعات القادمة، موضحًا خلال مؤتمر صحفيّ، عقد في العاصمة المصريّة، القاهرة، إنّ ألبومه الجديد، "يا غافية قومي"، يوجد به ألوان جديدة، وأشعار، وألحان جديدة يتمنّى أنْ تنال إعجاب الجمهور.

وأكّد فنان العرب، أنّ ألبومة الجديد، يضمّ 12 أغنية، وسيقدّم عددًا كبيرًا منها في حفله المقرّر إقامته غدًا الجمعة، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصريّة، مؤكدًا أنه حرص على ضمّ أغانٍ، طبيعتها مختلفة لألبومه الجديد، عن تلك التي اعتاد على تقديمها، متمنيًا أنْ تنال إعجاب الجمهور.

وبيّن فنان العرب، أنّه سعيد بالتعاون مع الشاعر الكويتيّ، خالد الفيصل، من خلال ألبومه الجديد، موضحًا أنّ الفيصل قامة كبيرة، وأغانيه تلمس الوجدان، مشيرًا، إلى أنّ "الفيصل" صاحب نصيب الأسد من أغاني الألبوم، حيث يضم الألبوم 12 أغنية منها "وين الدليل، يا عافية قومي، أستطيع، تضحك معي، أنا من أكون، أحلى خبر، مريت".

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وقال الفنان محمد عبده، خلال مؤتمر صحفيّ، عقد العاصمة المصرية، القاهرة، مساء الخميس، إنّه راوده فقط، فكرة اعتزال الغناء على المسرح، ولكنْ تراجع عنها نهائيًا، مؤكدًا أنه لم يفكّر يومًا في اعتزال الفنّ، ولا يمكن لأيّ فنان أنْ يعتزل، لأنّ الفنّ سيظلّ يلاحقه أينما يكون، ولا يستطيع الفرار منه، مشيرًا إلى أنه يعتزّ بأنْ يكون من الفنانين المخضرمين، والذين يجمعون بين القديم والحديث.

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