ناهد السباعي تُؤكّد موافقتها على تقديم الإغراء "المدروس" في السينما

أكدت الفنانة المصرية ناهد السباعي أنّها تسعى حاليا إلى التركيز على اختيار الأدوار الكوميدية، موضّحة أنّها وافقتْ على دورها في مسلسل "الزوجة 18"، مع النجم، حسن الرداد، لأنّه دور كوميدي.

وأضافتْ في تصريح إعلامي، أنّها قرّرت هذا التغيير لرغبتها في تقديم أنماط خفيفة، متمنيّة أنْ تنجح في هذه التيمة الجديدة.

وأكّدتْ في حديثها أنّها لا تمانع في تقديم "الإغراء" على الشّاشة السّينمائيّة، خلال الفترة المقبلة، لكنّها تشترط أنْ يكون الأمر بشكل مدروس، موضحًة أنّ العالم العربيّ لديه جانب مكبوت، يجعله لا يستطيع التّعامل مع الإغراء، بشكل صحيح.

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وتابعتْ: "لا بدّ من التّفريق بين الإغراء والابتذال، لأنّ المعنى والأداء مختلف تمامًا، وبخاصًة أنّ الإغراء لا يكون من جانب المرأة فقط، فالرّجل أيضًا، يكون "مُغريًا" للمرأة"، وأشارتْ إلى أنّها لا ترى الإغراء من منظور تقليديّ، فالجمال بالنسبة إليها "إغراء"، لكن الابتذال، من السّهل على أي شخص أنْ يقدّمه.

يُذكر أنّ ناهد السباعي تظهر للجمهور في رمضان من خلال مسلسل كوميديّ بعنوان "الزوجة 18"، وكان آخر أعمالها في السّينما، مسلسل "اللعبة الأمريكاني"، وأنتجته والدتها ناهد فريد شوقي.

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