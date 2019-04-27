شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي شروط المشاركة بالدورة (26) لمهرجان المسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الدورة "26" برئاسة الدكتور سامح مهران شروط واستمارة المشاركة للفرق المصرية، وسوف تستمر إدارة المهرجان في تلقي طلبات المشاركة حتى الأول من يونيو القادم.

تعقد الدورة 26 للمهرجان في سبتمبر 2019، علما بأن المهرجان سوف يختارعن طريق لجنة المشاهدة عرضين مصريين كحد أدني وذلك حسب الامكانات المتاحة له، ويشترط في العروض المتقدمة ما يلي :- أن تكون انتاج ما بين مايو 2018 ومايو 2019، أن تتكفل جهة الانتاج بإقامة الفرق في حال كانت من خارج القاهرة، أن يوقع مسؤول الفرقة إقراراً بالموافقة علي العرض في المكان والزمان بجدول المهرجان، تتولي الفرق نقل الديكورات والاكسسورات الخاصة بها إلي مكان العرض ولا يتحمل المهرجان أى أجورأوبدلات سفر للفرق المشاركة .

كما يشترط علي الراغبين في التقدم تعبئة نموذج طلب مشاركة مصحوبا: برابط فيديو العرض كامل بدرجة نقاء عالية الصورة والصوت أو ارسال سى دى على العنوان المذكور، وليس من حق الفرقة تغيير العرض عن القرص المدمج المرسل، وصوررقمية للعرض بجودة عالية لا تقل عن 300 dpi ولا يقبل العروض غير المصورة، وإرفاق كتيب العرض مع الاستمارة وملف صحفي، والفيش تكنيك الخاص بالعرض