شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة على الخد.. تهنئة أروى جودة لوالدها فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة أروى جودة على تهنئة والدها فى عيد ميلاده، بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصى، وهى تضع قبلة على خده الأيسر، موجهة رسالة له قائلة "كل سنة وأنت طيب يا أجمل وأجدع وأطيب أب فى الدنيا، ربنا يديك الصحة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة، بحبك".

وتشارك الفنانة أروى جودة فى بطولة المسلسل العربى المشترك "صانع الأحلام" تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبد العزيز والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على القنوات العربية.

ويضم المسلسل فنانين من مختلف الجنيسيات وعلى رأسهم مكسيم خليل من سوريا، أروى جودة من مصر ومى سليم وطونى عيسى وجيسى عبدو، وجهاد سعد، إيلى مترى وعدد آخر من الفنانين جار الاتفاق معهم، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى ويناقش أكثر من قضية.