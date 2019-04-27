شكرا لقرائتكم خبر عن معجبون أثروا بحياة النجوم وآخرون وضعوهم بمواقف محرجة.. من أم كلثوم لنجوى كرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض النجوم والفنانون لكثير من المواقف المحرجة مع المعجبين فى الحفلات أو الحياة اليومية، والملفت للنظر أن مع مرور السنوات اختلف كثيرًا جمهور الماضى عن الوقت الحالى فى السلوك والتعبير عن الحب وطريقة الانتقاد إليكم بعض المواقف المحرجة التى تعرض لها الفنانون من قبل المعجبين، والفرق بين سلوكهم عن أيام زمان. فإذا تذكرنا "مجنون سوما" كو كب الشرق أم كلثوم الحاج سعيد الطحان الذى أثر فى حياتها بشكل إيجابى وظلت جملته الشهيرة "عظمة على عظمة يا ست" تتردد فترة طويلة ومازالت حتى الآن، فكان يأتى لها من محافظة الغربية ليحضر حفلاتها وقيل بأنه سافر خصيصاً إلى باريس لحضور إحدى حفلاتها، وأيضا إلى بنغازى فى ليبيا وغيرها من الدول للسبب نفسه، وكانت أم كلثوم تحترمه وتقدره كثيرا لدرجة أنها كانت تستجيب لنداء الطحان كلما طلب منها تكرار "الكوبليه" مستخدما عبارته الشهيرة الأخرى "تانى والنبى يا ست أنا جايلك من طنطا". وعندما مرض وأصابته أزمات مادية أدت لإفلاسه كانت أم كلثوم دائمة السؤال عليه، وقامت بزيارته فى منزله وأعادت إليه أرضا كان قد باعها ليتمكن من حضور حفلاتها، بالإضافة إلى أنها أهدت إليه مسجلا ليتمكن من الاستماع إليها من دون عناء الحضور، كما قيل أيضا بأنها أهدته شرف الحضور إلى حفلاتها مجانا، وكانت الغالبية العظمى من معجبى أم كلثوم أو مطربى الزمن الجميل فى قمة الرقى يكفيهم فقط الاستماع إلى مطربهم المفضل دون إحراجه.

على النقيد تماما، حيث تعرض النجم عمرو دياب في فيديو نادر لهجوم من معجبينه فى إحدى حفلاته في التسعينيات وصعد على المسرح مجموعة أشخاص وقاموا بأحتضانه وتقبيله بطريقة همجية وحاول عمرو دياب الإفلات منهم ولكنه فشل لولا تدخل الأمن، وتم سحب عمرو دياب لأعلى المسرح، وعلق عمرو على الموقف بسخرية قائلاً "حب الجمهور بهدلني".

عاشق نجوي كرم الذي هدد بالإنتحار في إحدى حفلات مهرجان جرش عام 2013 تعرضت الفنانة نجوي كرم لموقف محرج حيث قام أحد معجبيها بالتهديد باالقفز من أعلي عامود وضع للإضاءة بأنه سيقوم بالانتحار إذا لم تستجب له نجوى وحاول الأمن التدخل والسيطرة على الموقف وحاولت نجوى كرم تهدئة الأجواء وطلبت منه النزول والجلوس بجانبها على المسرح ثم قام رجال الأمن فى المسرح بسحبه للداخل.

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مهووسة هيفاء وهبى "رغد الجابر" الفتاة العراقية التى شاركت ببرنامج المواهب (أراب أيدول) والتى عرفت بعشقها للفنانة هيفاء وهبي التي كانت تقلدها بشدة وكادت أن تنتحر من أجل لقائها وأثارت رغد في مرحلة تجارب الأداء من بالبرنامج جدلا كبيرا وانتشار أخبار عن انتحارها وإجراء العديد من المقابلات معها بعد أن حققت فقرتها عدد مشاهدات بالملايين.

وتعرضت الفنانة هيفاء وهبي لكثير من الانتقاد بسبب طريقة رغد، حيث اعتبرها البعض أنها تجبر الفتايات على الانحراف، وعندما سألت النجمة هيفاء وهبي عنها في إحدي المقابلات قالت "أنا بشكر محبتها ولم أحب كيف تعاملت معها اللجنة لأنها بالأخر هي إنسانة، ومش معناه ـن موهبتها ضعيفة أو ما عندها موهبه يتعاملوا معها بهل طريقة، وكل إنسان حر بقدم أفكاره ويطرح حبه يمكن موهبتها ما وصلت بس حبها وصلني وأنا بشكرها".

النجم تامر حسني من أكثر النجوم العرب الذين يحظون بعدد معجبات في الوطن العربى، حيث يحظى بشعبية كبيرة ولأنه فى نظر الكثير من معجبيه "نجم الجيل" فيتعرض دائمًا لمواقف محرجة من معجباته تحديدا، ومن ضمن المواقف ما حدث له فور وصوله لمطار الملكة علياء بالأردن لإحياء حفل غنائى هناك، إذ قامت إحدى الفتايات باقتحام دائرة الحراس المحيطة بتامر حسنى لتقبيله حتى سيطر الأمن على الموقف وقام بإبعادها من بعدما قبلته بالقوة.

وأيضا تعرضت النجمة الكبيرة نوال الزغبي في إحدي حفلاتها بمهرجان جرش بالأردن إلى موقف جعلها تفقد السيطرة على أعصابها، حيث حاولت فتاة من معجباتها أن تصعد لها على المسرح، ولكن تعامل معاها أفراد الأمن بطريقة قاسية فغضبت نوال وأوقفت الغناء وطلبت منهم بصراخ تركها وصعدت لها الفتاة وأخذت تحتضنها بقوة، وتعاطف الجمهور مع ردة فعل نوال، ولكن سرعان ما تغير الموقف وأصبحت المعجبة تحاول أخذ الميكروفون من يد نوال الزغبى بعنف شديد.



أحد معجبين نجوم زمن الفن الجميل