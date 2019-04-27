صور..بريانكا شوبرا تقضي وقتًا ممتعًا مع العائلة في مومباي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 أبريل 2019 10:37 صباحاً - نشرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra صورًا على حسابها الخاص في انستقرام صباح اليوم الجمعة 26 نيسان/إبريل، خلال وجودها برفقة أهلها في مومباي.



ويظهر في الصور إلى جانب بريانكا، والدتها مادو شوبرا Madhu Chopra وشقيقها سيدهارث أثناء عشاء عائلي دافىء.

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وقد وصلت بريانكا إلى مومباي في الهند، لحضور حفل زفاف شقيقها الأصغر سيدهارث، حيث نشرت صباح اليوم بعض الصور برفقة عائلتها، معبّرة عن وقتها الممتع الذي تقضيه برفقتهم، حيث علقت على الصور بالقول: "يوميات مومباي..مع العائلة."



وكان محبو بريانكا في انتظار وصولها إلى مومباي، للبدء بمتابعة أخبارها ونشر صورها على السوشيال ميديا، حيث نشروا فيديو لبريانكا من داخل المطعم الذي كانت تجلس فيه برفقة عائلتها، حيث بدت بريانكا منشغلة كل الوقت على الهاتف.

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وقبل وصولها إلى مومباي، قامت بريانكا بتبنّي كلب صغير أطلقت عليه اسم Bailey ، حيث نشرت النجمة بارينيتي شوبرا Parineeti Chopra، صورة على انستقرام تظهر برفقة بريانكا وهي تحمل كلبها الجديد، وعلقت عليها بالقول: "تعرّفوا إلى Bailey شوبرا" كما لو كان فردًا جديدًا من العائلة.



ومن المرجح أن يكون لـ Baileyالصغير حساب جديد على انستقرام، بحسب معلومات مقربة من بريانكا.