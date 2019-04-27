بالصور: “حمّام” كيم كاردشيان يُثير اندهاش متابعيها

أثارت الصور التي نشرتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لحمام فخم داخل القصر الذي تعيش فيه بضاحية كالاباساس في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، جدلاً واسعاً بين متابعيها وجمهورها.

وبيّنت الصور تفاصيل الحمام الخاص بالنجمة الأمريكية ونوع الخزف الإسباني الفاخر ونوع المغاسل الذهبية والفضية والنحاسية، وتميز التصميم بأنه غريب وغير معتاد، فقد لاحظ المتابعون أن المغسلة الموجودة في حمام كيم كارداشيان ليس لها أحواض تُصرَف فيها المياه، بالإضافة إلى الألوان الغامقة نادرة الاستخدام. واستعرضت “كيم” تصميم الحوض في مقطع فيديو عبر حسابها بـ”انستقرام”، لافتة إلى أنّها صممت الحمام بهذا الشكل كصورة من صور البساطة.