بلقيس فتحي وميرندا كير بنفس الفستان.. ايهما اجمل؟

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 09:58 صباحاً - لفتت النجمة الإماراتية بلقيس الأنظار بإطلالتها، التي تشارك بها متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



اختارت الفنانة الإماراتية إطلالة ناعمة، بفستان طويل فاتح اللون، مزود بـ”كاب” طويل على الكتفين، بالإضافة إلى خطوط عريضة في منطقة الصدر، من توقيع مصمم الأزياء الأسترالي أليكس بيري، خلال إحيائها حفل زفاف بمدينة الرياض السعودية.

لقت هذه الإطلالة تفاعلا واسعا بين متابعي “بلقيس”، والتي حصدت على ما يزيد على 40 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات أبرزها: “كل فساتينك جميلة”، و”لبسك محترم وحلو”، و”تشبهين المغنية الأمريكية أريانا غراندي”.

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