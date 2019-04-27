رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
أراد أحد معجبي النجم الهندي الكبير شاروخان الاحتفال بمرور 25 عامًا على فيلمه Anjaam من خلال مشاركة مقطع فيديو من الفيلم، يظهر فيه شاروخان وهو يرقص فوق سيارة أجرة، لكن الممثل بدلًا من أن يشكره على ذلك، وجّه إليه تحذيرًا.
وصف المتابع المشهد قائلًا: “لن أتوقف أبدًا عن دهشتي حيال الطريقة التي خرج بها شاروخان بهذه الحيلة من صندوق سيارة أجرة وتسلق حولها وهو يرقص على سطحها وغطاء محركها. ، فهو يجعل الأمر يبدو سهلًا للغاية عندما يكون الأمر خطيرًا في الواقع.
وحاء رد شاروخان على المعجب المحظوظ بما فيه الكفاية للحصول على رد من الملك خان نفسه، في إعادة تغريد، وكتب خان محذرًا من تقليده: “يا عزيزي! لماذا لا يمكنني السفر فقط في السيارات والقطارات كما يفعل الناس العاديين، من فضلك لا تحاول ذلك في المنزل أو في أي مكان”.
ومن خلال متابعة خطه المهني والفني، تم اختيار فيلم النجم الكبير شاروخان Zero ليكون الفيلم الختامي لمهرجان بكين الدولي للسينما لعام 2019 والذي انتهت فعالياته السبت 20 أبريل
كانت هذه تفاصيل خبر شاروخان يوجّه تحذيرا لجمهوره على تويتر بسبب مقطع فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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