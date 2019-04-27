الموت يُفجع حسين الجسمي

متابعة بتجـــــــــــرد: فُجع النجم الإماراتي حسين الجسمي بوفاة مدير المدرسة التي درس فيها، بمنطقة شرق التراثية في مدينة خورفكان مسقط رأسه، فنعاه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشر حسين الجسمي صورة الراحل على تويتر وأرفقتا بتعليق كتبت فيه: “وداعاً يا صاحب القلب الكبير .. وداعاً يا مدير مدرستي ومعلّمي .. رحمك الله وغفر لك جاسم القواضي خورفكان”.

تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي استقبل مؤخرًا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومعهم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وعدد من الشيوخ الكرام ومسؤولي إمارة الشارقة، في منزل والده وأجداده في مدينة خورفكان.