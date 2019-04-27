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متابعة بتجـــــــــــــرد: أثارت الصور التي نشرتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لحمام فخم داخل القصر الذي تعيش فيه في لوس أنجلوس، جدلاً واسعاً بين متابعيها وجمهورها.
وبيّنت الصور تفاصيل الحمام الخاص بالنجمة ونوع الخزف الإسباني الفاخر والمغاسل الذهبية والفضية والنحاسية، وتميز التصميم بأنه غريب وغير معتاد.
واستعرضت تصميم الحوض في مقطع فيديو عبر حسابها، لافتة إلى أنّها صممت الحمام بهذا الشكل كصورة من صور البساطة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تثير الجدل والسبب.. “حمّامها” – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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