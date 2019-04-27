جورج وسوف يحطّم المليون الأوّل في ساعات!

متابعة بتجـــــــــــرد: بحصد سلطان الطرب جورج وسوف نجاح أغنيته الجديدة “سكت الكلام” التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسميّة على “يوتيوب” وكافّة المتاجر الرقميّة العالميّة.

وحقق الفيديو كليب أكثر من مليون مشاهدة في فترة قصيرة جدًا لا تتعدَ الـ48 ساعة على إتاحة عرضه إلكترونيًا.

تجدر الإشارة إلى أن “سكت الكلام” هي أغنية شعبيّة طربيّة بامتياز من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل إطارًا دراميًا مشوّقًا.

ويظهر في العمل إلى جانب جورج وسوف، النجم السوري عابد فهد الذي يلعب دور صديقه.

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لمشاهدة فيديو كليب “سكت الكلام”: