متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة المصرية نيللي كريم صورًا جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة عفوية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأطلّت نيللي كريم على الجمهور في لقطات بدون مكياج فنالت صورها إعجاب الآلاف الذين انهالوا عليها بالتعليقات من كل حدب وصوب.
يذكر أن نيللي انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق” الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان المصري كريم عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم تنشر صورها بدون مكياج.. ما رأيك؟ – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.