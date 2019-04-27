نيللي كريم تنشر صورها بدون مكياج.. ما رأيك؟ – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة المصرية نيللي كريم صورًا جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة عفوية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأطلّت نيللي كريم على الجمهور في لقطات بدون مكياج فنالت صورها إعجاب الآلاف الذين انهالوا عليها بالتعليقات من كل حدب وصوب.

يذكر أن نيللي انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق” الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان المصري كريم عبدالعزيز.