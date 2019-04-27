حقيقة فقدان نبيلة عبيد قدرتها على الكلام

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الفنانة المصرية نبيلة عبيد أنها بخير وأن لا صحة لما تردد من شائعات حول فقدانها صوتها بسبب إصابتها في الأحبال الصوتية.

وقالت نبيلة عبيد أنها تعرضت خلال الفترة الماضية لأنفلونزا شديدة أحدثت لها إرهاق في الأنف والأذن والحنجرة، وكان يبدو عليها الإرهاق التعب خلال مشاركتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مما تسبب في انتشار تلك الشائعة.

من جانب آخر، تقرأ نبيلة عبيد أكثر من سيناريو في الفترة الراهنة، على أن تختار العمل الذي يناسبها لتعود به إلى الساحة الفنية.