شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد وحجازى متقال يشاركان فى حفل شم النسيم بالقطامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد رشاد، لإحياء إحدى حفلات عيد الربيع بمشاركة المطرب حجازى متقال، وذلك يوم الإثنين المقبل فى أحد الأندية بالقطامية.

من ناحية أخرى يتعاون محمد رشاد مع الملحن محمود أنور فى أغانى ألبومه الجديد وهى بعنوان "دلع"، من كلمات محمد مصطفى ملك، توزيع محمد شفيق،ويعمل حاليًا محمد رشا على اختيار باقى أغاني الألبوم، ليتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية "إحساسي" من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل.