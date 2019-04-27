كشفُ سبب وفاة عارضة الأزياء ستيفاني شيرك.. فما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت التحقيقات السبب وراء وفاة عارضة الأزياء الكندية، ستيفاني شيرك عن عمر يناهز 37 عامًا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن زوج عارضة الأزياء الكندية، الممثل دميان بيشير عثر عليها في أسفل حوض السباحة بمنزلهما، بعد عودته من التسوّق.

وكان قد تم استدعاء الشرطة إلى منزل عائلة شيرمان أوكس في 12 أبريل، بعد العثور على ستيفاني غارقة في الحوض.

وأرجع الفاحص الطبي لمقاطعة لوس أنجلوس السبب لانتحارها وأن الوفاة جاءت بسبب اعتلال دماغي غير سام، حيث يحرم أنسجة المخ من الأكسجين بسبب الاختناق والغرق.

ويتناقض هذا الوصف مع بيان بيشير الذي أعلن فيه وفاتها، حيث قال إنها "توفيت بسلام".

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وأكد متحدّث باسم شرطة لوس أنجلوس أنه تم استدعاء الشرطة إلى عنوان في شيرمان أوكس في الساعة 7:28 مساءً في 12 أبريل بعد الإبلاغ عن حدوث غرق محتمل.

وكان قد أعلن الممثل دميان بيشير، 55 عامًا، على حسابه الشخصي في "إنستغرام" وفاة ستيفاني، واصفًا إياها بـ"الجميلة والملائكية والموهوبة".

وكتب: "أصدقائي الأعزاء، نيابة عن عائلة شيرك وبيشير ناجيرا، أُعلن بألم لا يمكن تصوره أنه في 20 أبريل 2019، فقدت عزيزتي ستيفاني شيرك، زوجتي الحبيبة المحببة".

وتابع الممثل المكسيكي: "لقد كانت وفاتها أكثر الأوقات حزنًا والأقسى في حياتنا ولا نعرف كم من الوقت سيمضي للتغلب على هذا الألم.. سنفتقد ستيفاني للغاية، وهي في قلوبنا إلى الأبد".