كايلي جينر تحتفلُ بعيد ميلاد ترافيس سكوت.. على طريقة "الأبطال الخارقين"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم أن عيد ميلاد المغني الأمريكي، ترافيس سكوت، يُصادف في 30 أبريل، إلا أن عارضة الأزياء ونجمة برامج الواقع الأمريكية، كايلي جينر، قرّرت الاحتفال به قبل أيامٍ من ذلك.

فقد نشرت كايلي عددًا من الصور، تظهر فيها وهي ترتدي زي الكابتن مارفل والذي يخصّ بري لارسون، من فيلم Avengers Endgame الجديد، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً، بينما تقف إلى جوار حبيبها ترافيس سكوت الذي كان يرتدي زي الرجل الحديدي احتفالاً بعيد ميلاده السابع والعشرين.

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ولم تظهر ابنتهما ستورمي سوى بصورة واحدة، وبلقطة من الخلف، حيثُ كانت تحملها فيها كايلي ولكن بالنظر إلى لباسها الأحمر، فمن المحتمل أن تكون قد تزيّنت بلباس شخصية الدكتور سترينج المراوغ، والتي قام بأدائها الفنان بنديكت كومبرباتش.

وبعدها قامت كلوي كارداشيان بنشر صورة لكعكة الميلاد والتي كانت باللون الأسود و تضمّنت مجسمًا للرجل الحديدي يعبر عن ترافيس، ومجسمًا آخر لكايلي جينر وهي ترتدي زي كابتن مارفل، كما جرى نشر مقطع فيديو لأصدقائه والحضور وهم يغنون له أغنية عيد الميلاد.