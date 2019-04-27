شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام أجازة يوم واحد من "هوجان" بسبب تغيير الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم محمد إمام أمس الجمعة على أجازة يوم واحد من تصوير مشاهده فى مسلسل "هوجان"، الذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، ومن المقرر أن يستأنف التصوير اليوم السبت فى الديكور الخاص به ضمن أحداث العمل، ويحاول إمام أن ينتهى من المشاهد الأكشن الصعبة قبل حلول شهر رمضان حي أوشك على انتهاء تصوير عدد كبير من المشاهد فى المسلسل التى تجمعه بين الفنان كريم محمود عبد العزيز وأوس أوس ورياض الخولى.

وصور إمام مشهدا داخل قطار حقيقي بمحطة مصر ويتضمن المشهد مطاردة إمام داخل قطار يجبره للقفز من القطار، ويعرض العمل على شبكة قنوات الحياة الفضائية خلال شهر رمضان، كما أوشكت المخرجة شيرين عادل على الانتهاء من تصوير منتصف الحلقات، والذى تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، وانتهت أيضاً من مونتاج ومكساج الحلقات الـ 15 الأولى، وتكثف التصوير عقب عودتها للقاهرة لتصل ساعات التصوير إلى 18 ساعة يوميا، من أجل الانتهاء من تصوير باقى الحلقات وتسليمها للشركة المنتجة، لتصبح جاهزة للعرض مباشرة.

مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".