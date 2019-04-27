شخصيات مفضلة تواجه الموت في الحلقة المقبلة من "صراع العروش"!

يتوقع عشاق مسلسل ”صراع العروش“ (جيم أوف ثرونز) أن تجلب لهم الحلقة المقبلة التي ستعرض يوم الأحد الكثير من الموت.

ويقترب المسلسل الدرامي الخيالي، المقتبس عن سلسلة روايات ”أغنية الجليد والنار“ (إيه سونج أوف آيس آند فاير) للكاتب جورج آر.آر. مارتن، سريعا من نهايته في موسمه الثامن، إذ لم يتبق سوى أربع حلقات فحسب قبل إسدال الستار على واحد من أنجح المسلسلات التي أنتجتها شبكة (إتش.بي.أو).

ومع اقتراب النهاية، تتجه أحداث المسلسل إلى الصراع الرئيسي بين الأحياء في مجتمع العصور الوسطى الخيالي والأموات بقيادة ملك الليل، وهو مخلوق من الثلج يعيش في أقصى الشمال ويملك القدرة على إحياء الموتى والتحكم فيهم.

ولعل ما ميز المسلسل لعدة مواسم هو الموت الصادم وغير المتوقع لشخصيات مهمة، بدءا من موت إدارد ستارك سيد قلعة وينترفل والشخصية الرئيسية في المسلسل خلال موسمه الأول. وجسد الشخصية الممثل شون بين وكان طرفا محوريا في حملة التسويق للمسلسل عندما بدأ في عام 2011.

ولاقت شخصيات مهمة أخرى حتفها بطرق غير متوقعة في مواسم لاحقة وبأساليب وحشية في كثير من الأحيان مثلما حدث في حلقة ”الزفاف الأحمر“ (ذا ريد ويدينج) التي شهدت مذبحة قتل فيها ابن إدارد ستارك وزوجته وعدد كبير من حلفائه خلال حفل زفاف. وتلقت الشخصية الشهيرة جون سنو طعنات حتى الموت في نهاية الموسم الخامس لكنه أعيد إلى الحياة في بداية الموسم السادس في واحدة من أكثر اللحظات المثيرة للجدل في تاريخ المسلسل.

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لكن وتيرة قتل الشخصيات التي سببت صدمة للمشاهدين تراجعت في المواسم الأخيرة ونجت معظم الشخصيات الرئيسية في المسلسل من الموت حتى الآن.

لكن من المرجح أن يتغير هذا الحال في الحلقة المقبلة التي تذاع يوم الأحد وهي الثالثة في الموسم المؤلف من ست حلقات. وعلى مواقع الألعاب والمنتديات المعنية بالمسلسل، بدأت المراهنات والتكهنات بشأن من الشخصيات التي ستلقى حتفها الأسبوع المقبل.

وقالت سوزان ميلر رئيسة تحرير موقع (ووتشرز أون ذا وول) أحد أشهر المدونات المعنية بتغطية أخبار المسلسل ”سيكون حمام دم. لكننا سنحب ذلك. هذا أحد الأسباب التي جعلتنا نحب جيم أوف ثرونز“.

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وركزت معظم الحلقات السابقة على لم شمل من تبقي من الشخصيات في قلعة وينترفل مهد أسرة ستارك قبل الهجوم المنتظر من جيش ملك الليل.

لكن متابعة من هي الشخصيات التي ستكتب نهايتها يكون أمرا صعبا في بعض الأحيان، فقد شارك في المسلسل أكثر من 100 شخصية مهمة على مدى مواسمه وحتى الآن، وأحيانا توجد أكثر من عشرين شخصية مهمة في مكان واحد. وستكون مدة عرض الحلقة المقبلة 80 دقيقة مما يجعلها واحدة من أطول حلقات المسلسل.