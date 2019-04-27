شاهد.. جويل مردينيان تكشف عن وشمها الجديد

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 06:08 صباحاً - كشفت خبيرة التجميل والموضة اللبنانية جويل مردينيان عن وشمها الجديد وذلك عبر فيديو قصير نشرته عبر حسابها على انستغرام.
وعلقت جويل على الفيديو الذي اظهر ذراعها بعد انتهائها من التاتو قائلة: “ما رأيكم في وشمي الجديد؟ هل تستطيعون قراءة المكتوب”.
وكان لافتا استعمال جويل للغلة العربية في وشمها حيث كتبت “الحب” ثم كتبت تحته اسماء اولادها الثلاثة بيلي ، ايلا ونايثين.
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