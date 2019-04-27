حليمة بولند تكسب قضية ضد احد المشاهير وتطلب تعويض مالي كبير!

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 06:08 صباحاً - نشر الحساب الرئيسي للمحامية مريم البحر القانونية خبر انتصار الإعلامية الكويتية حليمة بولند على أحد المشاهير، وربحها دعوى قضائية ضده. خبر انتصار حليمة بولند قضائياً على أحد المشاهير تم نشره على حساب مجموعة مريم البحر القانونية على انستقرام، وذكر الآتي: “موكلتي الإعلامية حليمة بولند تكسب حكماً بتغريم شخصية مشهورة على السوشيال ميديا بعد الإساءة إليها، عبر برامج التواصل الاجتماعي وسنطالب بمبلغ مالي كبير عن الأضرار الأدبية والنفسية”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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