شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف مواعيد عرض فيلم Dark Phoenix حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع " imdb " عن موعد عرض فيلم Dark Phoenix، ف مختلف البلاد حول العالم، حيث سيصل إلى فرنسا، المملكة المتحدة، الفلبين، سنغافورة يوم 5 يونيو المقبل.

وسيصل الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الصين، كولومبيا، ألمانيا، هونج كونج، اليونان، إيطاليا، كمبوديا، هولندا، البرتغال، روسيا، سلوفاكيا، أوكرانيا يوم 6 يونيو المقبل.

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كما سيصل إلى مصر، بلجاريا، استونيا، إسبانيا، الهند، لبنان، سيريلانكا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، رومانيا، السويد، والولايات المتحدة الأمريكية يوم 7 يونيو المقبل، وأخيرا يصل إلى اليابان يوم 21 يونيو المقبل.

الفيلم من بطولة إيفان بيترز، وجنيفر لورانس، وجيسيكا تشاستاين، وجيمس ماكافوي، وصوفي تيرنر، ومايكل فاسبندر، ونيكولاس هولت، وتاي شيريدان، وكودي سميت ماكفي، ومن إخراج سيمون كينبرج، ومن تأليف جون بيرن، وكريس كليرمونت، وديف كوكرم، وجاك كيربي، وستان لي.

فيلم Dark Phoenix يدور حول قيام جان جراي بتطوير قوى جديدة وكبيرة فى شخصية Dark Phoenix، وسيكون على فريق X-Men تقرير إذا كانت حياة العضو الجديد، أهم من كل الأشخاص الذين يعيشون فى العالم، فى إطار تشويقى وأكشن.