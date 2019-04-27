شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "سلمولى" جديد محمد عباس مع شريف مكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المغنى الشاب محمد عباس من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "سلمولى"، داخل أحد الأستوديوهات بالقاهرة، ومن المقرر طرحها ضمن ألبوم "عباس" الجديد الذى لم يحدد موعد طرحه حتى الآن، الأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع شريف مكاوى، وهندسة صوت خالد رؤوف.



محمد عباس وشريف مكاوى اثناء تسجيل الأغنية

محمد عباس وشريف مكاوى وخالد روؤف

يذكر أن المطرب محمد عباس طرح مؤخرا بمناسبة عيد الأم أغنية تحمل اسم "حق الشهيد"، وهى من كلمات رضا زايد، ألحان محمد الصاوى، توزيع أحمد عبد السلام.