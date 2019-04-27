شاهد.. هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة جديدة

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 03:57 صباحاً - نشرت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”. وظهرت هيفاء بـ”لوك” مميز، مرتدية حذاء شتوي برقبة طويلة، مع سترة بيضاء صيفية، كشفت عن ذراعيها. وتخلت وهبي عن الشعر الأسود، والروز، التي ظهرت بهم مؤخرًا، بل اعتمدت على اللون البُني الغامق، مع مكياج ترابي غامق. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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