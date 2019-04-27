حفل زفاف لاعب بيراميدز علي جبر.. ومحمد حماقي يوقع على عقد القران.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل اللاعب المصري على جبر، مدافع نادي بيراميدز ومنتخب مصر بحفل زفافه فى أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس ، وسط حضور عدد من مسئولي نادى بيراميدز ونادي الزمالك والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى ومسئولو اتحاد الكرة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الكرة، وعلى رأسهم عصام الحضرى حارس المرمى، و الصقر أحمد حسن، وشيكابالا، وعمر جابر، وإبراهيم سعيد، ومحمود كهربا، وأحمد شبير بالإضافة إلى عدد من اللاعبين بفريق بيراميدز، كما حضرت المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد.

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وأحيا الفنان محمد حماقي حفل الزفاف، حيث حضر بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وحرص في بداية فقرته على تهنئة العريس، مؤكدا أنه يعتبره بمثابة أخ له.

وأشعل الفنان المصري الحفل بعدد كبير من أغانيه الرومانسية القديمة والحديثة، مثل أغنية “أحلى حاجة فيكي” وأغنية “يزلزل” وأغنية “نفسي ابقى جنبه” وأغنية “يا ستار” وأغنية “قالوا عنك” وغيرها.

وقدم حماقي دويتو مع لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن، حيث قاما بغناء أغنية “واحدة واحدة”، كما وقع حماقي كشاهدًا على عقد القران.