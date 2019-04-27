هاني البحيري يقيم «ديفليه» خيري لصالح ذوي القدرات الخاصة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقام مصمم الأزياء المصري هاني البحيري “ديفيليه” خيري لصالح ذوي القدرات الخاصة، وذلك داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة

الديفيليه أقيم ضمن فعاليات ختام مؤتمر الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال، برئاسة د.أماني عصفور، وشارك به ٣٥ دولة.

وشهد الديفيليه حضور زوجات سفراء الإمارات وانجلترا واوغندا وإسبانيا وألمانيا، وعرض خلاله البحيري١٠ فساتين لأحدث صيحات الموضة، وقد تنوعت الفساتين في الأشكال والألوان، فكان هناك الفساتين والـ jumpsuit، وكان من ضمن الفساتين فستان زفاف أبيض مرصع بالتطيرزات والكريستال.

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وتبرع مصمم الأزياء المصري بدخلها بالكامل لصالح جمعية “صوت المعاق”، بالإضافة إلى تحمله لأجر العارضات المشاركات في الـ “ديفيليه”.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم هاني البحيري ومنحه درع الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال، وأشادت زوجات السفراء وسيدات الأعمال بدعمه لذوي القدرات الخاصة باعتباره نموذج مصري عالمي يحتذي به في جميع الدول المشاركة بالاتحاد.

وكان هاني البحيري قد احتفل مؤخرا بعيد ميلاده فى أحد المطاعم الكبرى بالزمالك، بحضور عدد من أصدقاءه من داخل الوسط الفني والإعلامي والرياضي، بالإضافة إلى عدد من سيدات المجتمع، ورجال الأعمال، والشخصيات العامة.