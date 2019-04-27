لقاء الخميسي تكشف تفاصيل خلافها مع علا غانم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لأول مرة تحدثت الفنانة المصرية لقاء الخميسي عن الخلاف الذي وقع بينها وبين الفنانة علا غانم أثناء تصوير مسلسل «الزوجة الرابعة».

لقاء قالت إنه منذ اليوم الأول للتصوير وعلا تحاول أن تفرض شخصيتها وتوجه لها الأوامر باستمرار عن كيفية تمثيل للمشهد وتكون غالبا تختلف مع رؤية المخرج.

الفنانة المصرية أضافت أنها التزمت بتعليمات المخرج وتجنبت حدوث أي خلاف معها، واعتذرت عن استكمال العمل بسبب حالة الاستفزاز المتواصلة ومكثت في بيتها شهرين، حتى اتصل بها المخرج مجدي الهواري لاستكمال الدور.

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لقاء أكدت خلال برنامج سمر يسري «حفلة 11»، أن علا منذ أن كانت في المعهد معها وهي كذلك تحاول دائما السيطرة وتريد أن تكون محط الأنظار وشعلة المكان، ولذلك عندما واصلت في استفزازها ذهبت للمخرج وطلبت منه أن يبعدها عنها.

الفنانة المصرية أكدت أن باقي فريق العمل لم يحدث بينهما أي خلافات وأنها لم تسبب أي مشاكل في أي تصوير وتحترم كل زملائها الفنانين.

«الزوجة الرابعة» مسلسل تم إنتاجه عام 2012، وتم عرضه في رمضان بطولة مصطفى شعبان، أيتن عامر، هبة مجدي، وعلا غانم.