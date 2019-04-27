عبير صبري تتغزل في زوجها وبوسي شلبي تحذرها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية عبير صبري جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

عبير ظهرت في الصور برفقة زوجها المحامي أيمن البياع، وكتبت معلقة: «عندما يحبك رجل حقيقي حبا صادقا يشاركك كل لحظاتكما الجميلة يكون بجانبك في كل صورة لا يقف بعيدا ليلتقط لك صورة تقفين فيها وحيدة».

جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه بالصور التي عكست مدى حب عبير لزوجها، كما حذرتها الإعلامية بوسي شلبي من الحسد وكتبت في تعليق:«طب كدة انتي عاوزة 10 ما شاء الله»، كما كتبت لها وفاء عامر :«ربنا يديم الحب».

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عبير تزوجت من أيمن البياع العام الماضي، وذكرت أنها التقت به وحدث بينهما حوارات ثم وقع كل منهما في حب الآخر، وتمهلت في الموافقة على الزواج حتى تتأكد من مشاعرها.

الفنانة المصرية قالت إن أكثر ما لفت نظرها وأحبته في زوجها طيبته واحترامه للمرأة ولعملها، ولكن هذا لا يمنع انه عصبي جدا ويغار عليها.

عبير تشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «هوجان»، مع الفنان محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله وعمر متولي.